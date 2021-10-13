شاهد .. الفنانه أسيل عمران من اكثر الفنانات تضج انوثة تزوّجت باكراً وهكذا توفي إبنها..وما علاقتها بـ إنريكي إيغليسياس؟

انت الان تتابع خبر الفنانه أسيل عمران من اكثر الفنانات تضج انوثة تزوّجت باكراً وهكذا توفي إبنها..وما علاقتها بـ إنريكي إيغليسياس؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أسيل عمران​، فنانة سعودية من مواليد 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989 في الرياض، وتسكن في ​الإمارات​.

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دخلت مجال الفن بعمر صغير جداً، وإستطاعت أن تصل إلى العالمية عبر مشاركتها في أغنية مع الفنان العالمي إنريكي إيغليسياس.

على صعيد الدراسة، أنهت أسيل عمرانالمرحلة الثانوية فقط، ولم تتابع تخصصها في أي مجال، علماً أنها حاولت أن تدرس تصميم الأزياء، وعاشت في مدينة الجبيل، بسبب عمل والدها كعسكري، رغم ولادتها في الرياض، وهي الشقيقة الصغرى للإعلامية السعودية ​لجين عمران​.



شاركت في برنامج الهواة "​نجوم الخليج​" في عام 2005، ولكنها لم تحقق الفوز، ولم تصل حتى إلى النهائيات. شاركت بعدها في برنامج" نجم الخليج" عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية، وبعد خروجها منه طرحت العديد من الأغنيات ودخلت أيضا مجال التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال.



أعمالها

أول ألبوم أصدرته أسيل عمران كان عام 2007 بعنوان "خجلانة"، وقد لاقى نجاحاً كبيراً، ثم أصدرت الألبوم الثاني في عام 2008 بعنوان "الله يهنيني"، ويتضمن أغنيات ناجحة كثيراً مثل "طمني"،"أناني"،"غاوية".



في عام 2012 شاركت في مسلسل "04" على mbc، وبعدها توالت عليها العروض على المسلسلات، فشاركت في "أكون أولا"، "لو باقي ليلة"، "سر الهوى"، "​عطر الجنة​" ، "غرابيب سود"، "مخرَج 7" وغيرها، كما شاركت في العديد من المسرحيات أبرزها "الجميلة والوحش" و"عالم الكارتون".



وفاة إبنها

في عام 2020 تحدثت أسيل عمرانعن وفاة إبنها في مقابلة تلفزيونية، مشيرة إلى أن رحيله لم ينعكس سلباً على علاقتها بزوجها السابق خالد الشاعر، بل أحدث جرحاً في داخلها.

وقالت إنها فخورة بنفسها بسبب الطريقة التي واجهت فيها هذا الحدث الأليم، ولإستعادة حياتها الطبيعية، وكشفت أنها لجأت إلى مساعدة طبيبة نفسية، من أجل تخطي ما حصل معها.



أما عن سبب وفاة إبنها، فكشف طليقها أنها كانت حاملاً بذكر، وتم الإتفاق على تسميته "الوليد"، ولكن الجنين خنق نفسه وهو داخل رحم والدته، ما أدى إلى تعطيل العديد من أجهزة المخ والقلب، وإضطر الأطباء لتقديم موعد الولادة لعدم تعرض الأم للخطر، وبعد الولادة تم وضع الجنين على الأجهزة الطبية لمحاولة مساعدته على العيش، لكن ذلك لم يحصل، وأشار الاطباء وقتها أنه لو عاش لعاش بشلل تام.66383323