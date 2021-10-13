شاهد .. اوديكي فين يا صحة... تسريب صور ياسمين صبري بالبكيني!...اتفرج

انت الان تتابع خبر اوديكي فين يا صحة... تسريب صور ياسمين صبري بالبكيني!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة للممثلة المصرية ياسمين صبري، ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه البكيني على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

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آثارت تلك الصور جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الكثيرون من سربها، خصوصاً أن ياسمين كانت تستمتع في أحد الشواطئ النسائية، ولم تكن تعلم أن هناك من يقوم بتصويرها لنشر الصور عبر الإنترنت.

بدورها علقت ياسمين في تصريحات لموقع (عين) قائلة أنها ليست من تظهر في الصور، وأن لا علاقة لها بتلك الصور نهائياً.

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