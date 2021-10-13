شاهد .. النجمة دنيا سمير غانم تتعمد ان تحرق قلب شقيقتها إيمي بعد الفاجعة الأليمة!؟(صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة دنيا سمير غانم تتعمد ان تحرق قلب شقيقتها إيمي بعد الفاجعة الأليمة!؟(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير، رسالة جديدة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبرت فيها عن اشتياقها لهما.



ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من جلسة تصوير قديمة لهما، معبرة عن اشتياقها لهما وداعية الله أن يلهمها وشقيقتها الصبر على فراقهما.93080011

وكانت دنيا سمير غانم، قد ظهرت لأول مرة، منذ وفاة والديها، خلال وجودها في مهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية. وانهارت بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.



وقال ناشطون إن أي صورة تنشر لسمير غانم ودلال عبد العزيز لا تسبب إلا بوجع وحرقة في قلب إيمي سمير غانم، والتي تعاني من حالة اكتئاب.



توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي،

عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

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