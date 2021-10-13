شاهد .. ليس الفنان سمير غانم.. فنان شهير أحبته دلال عبد العزيز ولن تصدق ما سر خوفها من عادل إمام!؟

انت الان تتابع خبر ليس الفنان سمير غانم.. فنان شهير أحبته دلال عبد العزيز ولن تصدق ما سر خوفها من عادل إمام!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

رحلت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، في أغسطس الماضي، عن عمر يناهز الـ61 بعد أزمة صحية شديدة حيث دخلت المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

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رحلة دلال عبدالعزيز قدمت دلال ما يقرب من 300 عمل ما بين التلفزيون والسينما والمسرح منذ بداية مشوارها الفني عام 1977 حتى الآن، لتصبح فنانة ونجمة كبيرة ارتبط اسمها بكل الأدوار الجادة والصعبة، قدمت أروع الأعمال الدرامية والسينمائية التي يحفظها الجمهور، فهي ليست الممثلة التي تتعامل مع أدوارها أو الشخصيات التي تجسدها "بالشوكة والسكينة" بل تعيش الشخصية لدرجة تجعل المشاهد ينسى أنها دلال

الفنانة، بل الشخصية التي تجسدها أياً كانت، وعلى الرغم من كل هذه النجومية إلا أن "أم دنيا وإيمي" من أحب الألقاب إلى نفسها.

ولدت في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية في 17يناير 1960، حصلت على بكالوريوس كلية الزراعة جامعة الزقازيق وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وأيضا دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وأكدت دلال أنها تعشق الدراسة والعلم والنجاح، فهي ترى أنه الميراث الوحيد الذي لا يفنى ولا ينتهي، فهي بشكل عام ستظل تدرس حتى آخر يوم في عمرها.



حب الدراسة ومن عشقها للدراسة، كان آخر ما تعلمته فن الرسم بالخيوط وأخذت عليه درجة الماجستير والدكتوراه، وهو فن نادر جدا، حيث وجدت نفسها تشعر بالشغف لدراسته، وهو للفنانة سميحة مسعود التي استطاعت أن تقدم لوحة فنية في غاية الإبداع فقط بالخيط والإبرة، فعندما رأت دلال اللوحات التي قامت بنسجها لم تكن تتخيل أن تلك اللوحات مشغولة وليست مرسومة.



وأضافت "دخلت المدرسة ويُعرف عني أني أعرف التمثيل، وكنت أقوم بكل الأعمال الفنية، وكنت طفلة وأختي كانت تحفظ أدواري، وكنت أؤدي الرقص والتمثيل والغناء حتى حصلت على الثانوية العامة، وكان لي قريب يعمل في التلفزيون، ودخلت ستوديو 10 وجربني نور الدمرداش وأعجب بي، ولكن أبي قال لي إنه يجب التركيز في المذاكرة ورفض حينها ووعدني أن أنضم للفن بعد أن أنتهي من البكالوريوس، وهو ما تم حيث انتهيت بالفعل واتصلت بنور الدمرداش وشاركت في مسلسل مع حمدي غيث وجورج سيدهم".



وبدأت مسيرتها الفنية عام 1977 مع مسلسل "بنت الأيام"، وقدمت وقتها العديد من الأدوار الصغيرة إلى أن رشحها الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح، حيث شاركت الفنان سمير غانم في مسرحية أهلاً يا دكتور في العام ١٩٨١م، وكانت من إخراج حسن عبد السلام، وكانت تلك بدايتها الفعلية حيث التوهج خلال فترة الثمانينيات،

وهو العصر الذهبي للسينما، حرصت خلال هذه الفترة على تقديم مختلف الشخصيات والأنماط، إذ تقمَّصت شخصية الفتاة والزوجة والأم والموظفة والأخت والحبيبة والمتمردة والعاملة، ونالت إعجاب الجمهور بأدائها المتميز، لتقدم في تلك الفترة 30 عملا سينمائيا، منها أول عمل لها على الشاشة الكبيرة

"المتهم"، بالإضافة إلي "يارب ولد" و"بئر الخيانة" و"طير في السما" و"الشاويش حسن" وغيرهم، وفي تلك الفترة قدمت 28 عملا دراميا منها مسلك أبواب المدينة بجزأيه الأول والثاني، وعالم العم أمين ودعوني أعيش وليالي الحلمية بكل أجزائه التي كان آخرها عام 1995 والضابط والمجرم.

قصة زواجها من سمير غانم وشهدت تلك الفترة أيضا زواجها من الفنان سمير غانم، فبعد لقائهما في مسرحية "أهلا يا دكتور" وقعت في حبه من النظرة الأولى، وقالت إنه كان بعد كل ليلة عرض كان بيوصلها بعد المسرح ويشتري لها الفل، وأقنعته بالزواج منها عام عام ١٩٨٤، بعد أربع سنوات من التعارف والمطاردات التي عاشها معها عدد كبير من النجوم ومنهم فريد شوقي وفؤاد المهندس، وأكدت أن سر حبها لسمير غانم هو معاملته الجيدة للسيدات وخفة دمه، وقالت "سمير ليس مجرد زوج فحسب، فهو الأب والأخ والسند والأمان، هو دائماً يقول إن لديه ثلاث بنات أنا أكبرهن، فعلاقتنا أكبر من أي اثنين متزوجين، فهو متفاهم ومتصالح مع نفسه جداً".



بينما قال عنها سمير غانم الذي كان فرق السن بينهما 23 عاما، إنه لولا مجهود دلال في إتمام هذا الزواج لما سعى إليه على الإطلاق، مشرا إلى أن دلال أسطورة، وأشار "اللي نجح جوازنا إني مكنتش عاوز أتجوز،دلال اللي نجحت الجواز، هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط، كانت بتحبني

بس كنا أصحاب مش متجوزين فضلت كده كتير لحد ما أخويا مات فوقفت جنبي بجد واكتشفت أنها ست لا يمكن الاستغناء عنها، وتزوجنا وعلى طول جت دنيا ثم إيمي"، وبالفعل في عام 1985 أنجبت دنيا سمير غانم منه، وفي عام 1987 أنجبت أمل سمير غانم التي عرفت بإيمي، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف عن مسيرتها الفنية، حيث قدمت الكثير من الأعمال وساعدتها والدتها في تربية بناتها، وقالت عن والدتها "أمي كانت حالة خاصة، لأنها كانت تعيش معى وأنا متزوجة، وهى من قامت بتربية ابنتي دنيا وإيمي،

وبعد أن أصبحت أماً عرفت قيمتها بشكل أكبر، وكنت دائماً أسألها: هو أنت بتحبيي قد دنيا وإيمي؟".

دور الأم شاركت دلال في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية، واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة، ومؤخرا تركزت أدوارها في تقديم شخصية الأم وعلقت على هذا الأمر في حواراتها "دور الأم من الأدوار الإنسانية والمحببة لكافة أفراد الأسرة المصرية

والعربية، وعندما تجسد الفنانة شخصية الأم، عادة ما تجذب إليها جميع الأمهات، اللاتي يركزن جيداً مع الأحداث وطريقة تعامل الأم مع أبنائها، فعادة ما نكون نحن من نساعدهم على توجيه أبنائهن بالشكل السليم أو الخاطئ، لأن الفن مرآة المجتمع، وفي كثير من أدوار الأم وجدت سيدات وفتيات يقلن لي إنني كنت قريبة منهن لأني كنت أشبه والداتهن، وهو ما حدث في الواقع، فقد أرسلت لي فتاة عبر فيسبوك تطلب مقابلتي،

لأنني في المسلسل أشبه والدتها إلى حد كبير، وكانت والدتها قد توفيت، وكل ما تتمناه مقابلتي لتحتضنني ولو لمرة تعويضاً عن حضن والدتها، ووجدت الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتي دنيا ينقل إلي ما كتبته، فطلبت منه أن يأتي برقمها، وبالفعل اتصلت بها وأتت لي في موقع التصوير".

وأضافت "عادل لم يتغير مطلقاً، فما زال كما هو قادراً على إضحاك الجميع، وأنا تعيسة الحظ لكوني لم أقف أمامه سوى مرة واحدة في فيلم "النوم في العسل"، وأول ما عرض علي فكرة تجسيد دور زوجته في فلانتينو لم أتردد مطلقاً، لأن الوقوف والتمثيل أمامه حلم وشرف لأي فنان مهما بلغ عمره ومكانته الفنية"، ومن أكثر الفنانين الذين تستمتع بمشاهدتهم الفنان عماد حمدي وحسين صدقي.

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