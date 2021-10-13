اتفرج – فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج وممارستهما للجنس وتطور جديد

بيروت - أسيل الاحمر - قضية خالد يوسف في تصعيد والتسريبات للصورة تستمر، وأفلامه مع الفنانات وسيّدات مصر في حالة تصعيد أيضاً.

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بدأت القصة بعد إلقاء القبض على الممثلتين المصريتيْن، منى فاروق وشيماء الحاج، وتلاهما المحامية منى الغضبان، الراقصة كاميليا ومذيعة الـ MBC رنا هويدي والآتيات كثيرات.

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وفي تطور جديد في قضية منى وشيماء، قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في القاهرة، تجديد سجن منى فاروق وشيما الحاج، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، واتهامهما بنشر فيديوهات جنسية فاضحة، ونشر الرذيلة بالظهور في فيديوهات جنسية منتشرة على بعض المواقع.