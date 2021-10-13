اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. بعد القاء القبض عليها ..آنجي خوري تعود للرذيلة بتصرفاتها التي تثير الجدل وتستفز الجمهور!؟

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد القاء القبض عليها ..آنجي خوري تعود للرذيلة بتصرفاتها التي تثير الجدل وتستفز الجمهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتهت السورية آنجي خوري يوم قررت نشر الرذيلة وقلة الحياء على السوشيال ميديا، وكانت النتيجة سلبية عليها، بدأت بترحيلها من لبنان، والقاء القبض عليها في دبي ومن ثم ترحيلها إلى سوريا مجددًا


تتسفز هذه السورية شريحة كبير من اللبنانيين لأنها تتحدث اللكنة أو اللهجة اللبنانية بدلًا من لهجتها السورية، وكأنها تريد تشويه صورة الفتيات اللبنانيات عمدًا أم أنها تخجل من سوريتها.
أم أنها مهووسة بدرجة كبير بالمغنية اللبنانية قمر وتقلدها بكل تصرفاتها لكن بطريقة مقززة لا نتقبلها أبدًا.44548110


آنجي في سوريا ونستغرب لما لا يكون مصيرها السجن في دمشق، كما حصل مع الرقاصة المصرية المتواجدة حاليًا في سجن (القناطر) في مصر بعدما شوهت صورة المرأة المصرية وكانت تنشر الفسق والرذيلة وقله الأخلاق تمامًا كما آنجي.44548110

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا