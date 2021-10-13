شاهد .. بعد القاء القبض عليها ..آنجي خوري تعود للرذيلة بتصرفاتها التي تثير الجدل وتستفز الجمهور!؟

انت الان تتابع خبر بعد القاء القبض عليها ..آنجي خوري تعود للرذيلة بتصرفاتها التي تثير الجدل وتستفز الجمهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتهت السورية آنجي خوري يوم قررت نشر الرذيلة وقلة الحياء على السوشيال ميديا، وكانت النتيجة سلبية عليها، بدأت بترحيلها من لبنان، والقاء القبض عليها في دبي ومن ثم ترحيلها إلى سوريا مجددًا



تتسفز هذه السورية شريحة كبير من اللبنانيين لأنها تتحدث اللكنة أو اللهجة اللبنانية بدلًا من لهجتها السورية، وكأنها تريد تشويه صورة الفتيات اللبنانيات عمدًا أم أنها تخجل من سوريتها.

أم أنها مهووسة بدرجة كبير بالمغنية اللبنانية قمر وتقلدها بكل تصرفاتها لكن بطريقة مقززة لا نتقبلها أبدًا.44548110



آنجي في سوريا ونستغرب لما لا يكون مصيرها السجن في دمشق، كما حصل مع الرقاصة المصرية سما المصري المتواجدة حاليًا في سجن (القناطر) في مصر بعدما شوهت صورة المرأة المصرية وكانت تنشر الفسق والرذيلة وقله الأخلاق تمامًا كما آنجي.44548110