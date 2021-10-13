شاهد .. نسرين طافش تفجر الأنترنت بوضعيات تصوير محرجة أثناء ممارستها فعل جريء .. اتفرج

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفجر الأنترنت بوضعيات تصوير محرجة أثناء ممارستها فعل جريء .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في التفاصيل ، نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد من آخر عطلة لها خارج البلاد أثناء ممارستها رياضتها المفضلة.

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وظهرت نسرين طافش في الفيديو مرتدية ملابس الرياضة الجذابة في إحدى الفنادق وهي تمارس رياضة " اليوغا " بإطلالة جريئة جدا ووضعيات تصوير جريئة.

وأضافت نسرين عبر الفيديو تعليقا لجمهورها قائلة " جرب اليوم سواء و انت بالرياضة او بالشغل ، بالمجلس مع اصحبك ، بالسيارة ، اول ما تفيق ، قبل النوم .. خذ نفس عميق و ردد بقلبك و بيقين حقيقي و حس بصدق بهالجملة و التوكيد العظيم نور الله أقوى من كل شيئ يا صباح النور "

من جهة أخرى ، تستعد الفنانة نسرين طافش لإطلاق عملها السينمائي الجديد برفقة الفنان المصري خالد سليم بعنوان " في القلب "

الجدير بالذكر ان الفنانة تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان المصري حمادة هلال بمسلسل " المداح " الذي حصد جوائز عدة عن دوروها في العمل الدرامي هذا العام في شهر رمضان.

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