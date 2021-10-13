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شاهد .. تسريب لقطة حميمة لأحمد الفيشاوي وزوجته من غرفة نومهما

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انت الان تتابع خبر تسريب لقطة حميمة لأحمد الفيشاوي وزوجته من غرفة نومهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض أحمد لهجوم كبير بعد انتشار الصورة، خصوصاً أن البعض رجح أن يكون الفيشاوي هو من سربها بنفسه، وهو ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور ينتقد تصويرهما لهذه اللقطة الخاصة جداً.

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الفيشاوي كان اعترف أن نادية الوحيدة التي استمرت معه لمدة ٣ سنوات ولا تزال زوجته، حيث فشلت قبلها كل زيجاته السابقة في الاستمرار أكثر من عام واحد.

 

 

 

 

 

وفي عيد زواجهما كتب أحمد لها: (٣ سنين جواز دي معجزة يا نادية، بحبك حب جنون، كل سنة وانتي طيبة أوي).

 

 

 

نعرف نادية عن قرب، ونعلم كم هي تمتلك شخصية رائعة، كما نعلم كم هي امرأة ذكية، ونعتقد أن ذكائها في معرفة شخصية وطباع زوجها أحمد، من أهم أسباب نجاح زواجهما، فهي تعلم جيداً أدق التفاصيل عنه، وتدرك الأسلوب المناسب للتعامل معه.93838915

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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