شاهد .. هذه هي ابنة الزعيم عادل إمام .. الحسناء التي أشعلت السوشيال ميديا بجمالها الطاغي ؟

انت الان تتابع خبر هذه هي ابنة الزعيم عادل إمام .. الحسناء التي أشعلت السوشيال ميديا بجمالها الطاغي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

سارة إمام، ابنة الزعيم عادل إمام هي الفتاة المدللة لأبيها، والابنة الوسطى في أبناء النجم الكبير، كان حلم حياتها هو الدخول إلي عالم الفن أسوة بعائلتها الفنية،

42407700

لكن الزعيم كان له رأي آخر، حيث رفض نهائياً دخولها الساحة الفنية، وأخفاها عن الإعلام منذ أن تزوجت من نجل أحد قيادات جماعة الإخوان، وبسبب هذه الزيجة في غضب من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث رفضا جمال وعلاء مبارك حضور الزفاف على الرغم دعوتهما.



إعلان زواج ابنة الزعيم سارة عادل إمام من زميل دراستها الذي كان معها في الجامعة الأمريكية، "أحمد "، قد اعتبر في ذلك الوقت أنه اختراق إخواني لعائلة عادل إمام،

وخاصة أنها تزوجت من نجل القطب الإخواني الكبير نبيل مقبل، ولكن على الجانب الآخر لم يتقبلها المنتمين لجماعة الإخوان أيضا، ورفضوا هذا الزواج ،وذلك في الوقت الذي كان يوجه الزعيم هجوما علي التيارات الإسلامية من خلال أفلامه ومسرحياته.

في ذلك الوقت، تسبب هذا الزواج في صدمة للوسط الفني والجمهور، خاصة أن الزعيم معروف عنه أنه دخل في العديد من المعارك مع جماعات الإسلام ، وذلك منذ رحلته في محافظة أسيوط لمواجهة تكفير المتشددين للفن والفنانين، وذكرت تقارير صحفية، أن الرئيس الأسبق مبارك، رفض دعوة حفل زفاف نجلة عادل إمام، كما رفض جمال وعلاء حضور حفل الزفاف علي الرغم من دعوتهما، وذلك بسبب النسب مع أحد قيادات جماعة الإخوان.



وعلى الرغم من هذا الرفض بين الجانبين ،لم يعلق الزعيم على الفريقين، حتى في ظل المحاولات العديدة للزج باسمه بعد القبض على أعضاء الجماعة في فترة من الفترات وكان منهم صهره، ثم أكتفي فقط بالتأكيد من خلال أعماله أن تلك المصاهرة، لم يكن لها أي تأثير على أعماله.

42407700