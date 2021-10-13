شاهد .. ملكة الإغراء.. رولا يموت تضج أنوثة بالبيكيني الزهري – صورة

انت الان تتابع خبر ملكة الإغراء.. رولا يموت تضج أنوثة بالبيكيني الزهري – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعادت عارضة الازياء اللبنانية رولا يموت نشر صورتها بالبيكيني الزهري الفاضح والذي كشف عن أغلبية جسدها.

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لا تهتم رولا للتعليقات تفعل ما تريده دون أي قيود ولا يهمها رأي العربي، تفعل كل شيء تحت القانون أي أنه لا يستطيع أحدٌ من ادخالها السجن أو التعدّي عليها لأن القانون إلى صفّها.

صورتها نالت الكثير من التعليقات السلبية، والبعض سألها ما اذا كانت ستتخلى عن الاثارة والاغراء يومًا.

إنها قد ترتدي الحجاب وتتخلى عن هذه الحياة الرفاهية ان التقت برجلٍ لا بذكرٍ.

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