شاهد .. الاسطورة محمد رمضان.. بفيديو رقص وجرائة من داخل الطائرة وعلق رمضان: المضيفة الفرفوشةرزق!

انت الان تتابع خبر الاسطورة محمد رمضان.. بفيديو رقص وجرائة من داخل الطائرة وعلق رمضان: المضيفة الفرفوشةرزق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص بصحبة مضيفتي طيران داخل طائرته الخاصة على أنغام أغنية “يا حبيبي”. خلال توجهه إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

علق رمضان على الفيديو قائلاً:” المضيفة الفرفوشة رزق”، في إشارة إلى اسم احداهما.

وأعلن عن ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” قال فيه:. “هل أنتم مستعدون لأكبر عرض بمهرجان فيلم فير في دبي، في 28 أكتوبر؟”.

مؤخرا فاجأ محمد رمضان جمهوره العراق بالإعلان عن أول حفلٍ “جماهيري” سيقيمه في استاد البصرة الدولي قريباً قائلاً:. “تم الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً، هل أنت مستعد لأكبر حفل في العراق؟! ثقة في الله نجاح”.

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