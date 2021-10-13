شاهد .. نسرين طافش بلوك جديد وانوثة طاغية.. إطلالتها الناعمة وجمالها الساحر حديث الجمهور!؟

انت الان تتابع خبر نسرين طافش بلوك جديد وانوثة طاغية.. إطلالتها الناعمة وجمالها الساحر حديث الجمهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش فيديو مثيرة لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في الفيديو بإطلالة بلوك جديد وساحر من مكان لتصفيف الشعر .

واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم أبرز ملامحها وأنوثتها الطاغية وارتدت فستان أزرق قصير .

كما وتتحضر طافش لمسلسل “جوقة عزيزة” وصلت لمراحلها الأخيرة وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة،

تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .84110862