شاهد .. اتفرج...دنيا بطمة بوجه قبيح وقوام غير متزن ومثير.. تصدم متابعيها .

انت الان تتابع خبر اتفرج...دنيا بطمة بوجه قبيح وقوام غير متزن ومثير.. تصدم متابعيها . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تفاجأ من جديد جمهور دنيا بطمة (بوجه جديد)، بعدما نشرت صوراً لها على مواقع التواصل الإجتماعي، اظهرتها بشكلٍ مختلف بسبب عمليات التجميل الكثيرة .

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وفق متابعين

وعبّر الجمهور عن صدمتهم من شكل دنيا بطمة الجديد، وقالوا إنها باتت تبالغ في عمليات التجميلوظهرت بطمة في وصلة رقص خلال حفل خاص، بوجه ملتوي وغير سوي، تتخلله ثقوب وشفتيها غير متوازنتين .. وهو ما فسره مختصون بخلل في مواد التجميل التي حقنت بها بطمة..

ونشرت دنيا مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص مع شقيقتها مرتديةً القفطان المغربي الأحمر، لتثير الجدل بسبب اكتسابها بعض الوزن الزئد، وتغير ملامح وجهها بسبب عمليات التجميلهذا، أحيت بطمة حفلا خاصا أخيراً وتم تداول مقاطع فيديو لها تظهر التغيّر الكبير في شكلها وشكل جسمها، وهو مة حير متابعيها.

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