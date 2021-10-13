شاهد .. نجم كبير رفض المشاركة مع عادل إمام في فيلم «عمارة يعقوبيان» ووضع الزعيم في موقف محرج .. لن تصدق من يكون؟

انت الان تتابع خبر نجم كبير رفض المشاركة مع عادل إمام في فيلم «عمارة يعقوبيان» ووضع الزعيم في موقف محرج .. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عزت أبو عوف ممثل مصري معروف، وهو بحسب الميلاد، عزت أحمد شفيق أبو عوف، ممثل وموسيقار مصري، ولد في القاهرة، وتخرج من كلية الطب، كانت بداياته الفنية عندما أصبح عضواً في فرقة "بلاك كوتس"

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وكانت فرقة شهيرة وقتها لكن تم حلها، ثم أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته وحققت الفرقة نجاحاً باهراً في عقد الثمانينات من القرن العشرين، وقدم الألحان والموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.



وقد رفض الممثل المصري الراحل عزت أبو عوف المشاركة في فيلم عمارة يعقوبيان الذي قام المؤلف المصري وحيد حامد بوضع السيناريو الخاص به عن رواية عمارة يعقوبيان للروائي المصري علاء الأسواني،

وقام ببطولة الفيلم الممثلين المصريين عادل إمام ونور الشريف، وذلك يرجع إلى أن الدور الذي كان معروضاً على أبو عوف كان لشخص يعاني من الشذوذ الجنسي وقد قام ببطولته الممثل المصري خالد الصاوي بدلاً من عزت أبو عوف.

وكشف عزت أبو عوف قبل رحيله، في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن سبب رفضه آداء هذا الدور السينمائي برغم مشاركة عادل إمام في ذلك العمل الفني، وهو أنه لم يريد أن يراه أبنائه وأحفاده في هذا الدور الذين يمكن أن يتأثر شكله أمامهم ولا يستطيع أن يعود بالزمن حينما يحدث الندم.



والغريب في الأمر أن عزت أبو عوف عبر عن ندمه لعدم مشاركته في فيلم عمارة يعقوبيان بعد عرضه، لكنه شارك في مسلسل لنفس الرواية في دور آخر ما جعله يشعر بالتعويض.

كان الممثل المصري عزت أبو عوف قد توفي في العام الماضي عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.36022673