شاهد .. لن تصدق من يكون .. هذا الطفل أصبح أحد اهم نجوم السينما ونجم مسلسل ليالي الحلمية وأشهر ممثل عربي ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق من يكون .. هذا الطفل أصبح أحد اهم نجوم السينما ونجم مسلسل ليالي الحلمية وأشهر ممثل عربي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت صورة لطفل على السوشال ميديا، يبلغ من العمر قرابة 6 سنوات، وقيل أنها لفنان مصري شهير جدًا يعرفة الجميع .

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من أشهر اعامل هذه الفنان : ويجا، عريس من جهة أمنية، سهر الليالي، اللبيس، شورت وفانله وكاب، ومسرحية حزمني يا، وكده أوكيه، ألاباندا، ومن المسلسلات: رحلة المليون، ذئاب الجبل، ليالي الحلمية.

وأقدم الفنان بنفسه على نشر الصورة في حساب انستجرام.

وانهالت التعليقات على الصورة وشاركها عدد كبير من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بالصورة وملامح الطفل الذي كانت مليئة بالشقاوة حيث أنها عكست شخصيته الشقية.



انه الفنان الكبير شريف منير، الذي له قاعدة جماهيرية كبيرة نتيجة ما قدمه ومازال يقدمه من أعمال فنية يبرز خلالها موهبته الفنية المتميزة. اسمه بالكامل شريف أحد منير، من مواليد المنصورة في 14 مايو 1959، ويبلغ من العمر 61 سنة، قدم عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

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