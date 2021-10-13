شاهد .. إبنة نوال الزغبي بحمالة الصدر والشورت وتستعرض تاتو بهذا المكان .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 06:00 مساءً | (مايا)

عبر حسابها في إنستغرام، نشرت ابنة الفنانة نوال الزغبي، تيا ديب، صور جديدة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت مرتدية قميصاً واسعاً، و"هوت شورت"، ونسقت معهما حذاء ضخم، وسدلت شعرها، ورحبت من خلالها بفصل الخريف، وكتبت: "اهلا بالخريف".

48672726

كما ظهرت تيا بصور أخرة وهي تستلقي مرتدية توب أسود مكشوف البطن والذراعين، وشورت جينز قصير كشف عن فخذيها بطريقة جريئة، وتسريحة ضفائر بسيطة، واحتضنت بيدها كلب صغير، وما لفت الأنظار لتيا الوشم الذي رسمته على يدهاهذا وأثارت ابنة نوال الزغبي الجدل مؤخرا، بعد نشر فيديو لها عبر الانستغرام استعرضت بها مجموعة اطلالات، ظهرت بها بملابس مثيرة، حيث ظهرت ببعض الصور بحمالة صدر، وشورت قصير كشفت به عن مفاتنها، كما أغضبت المتابعين بوضعياتها الحميمية التي ظهرت بها مع حبيبها، بدون ملابس وهو يقبلها على البحر، وبصورة أخرى في المصعد يحتضنها من الخلف، ما عرضها ووالدتها نوال الزغبي لهجوم حاد من قبل المتابعين.

48672726