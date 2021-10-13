شاهد .. حبيب هيفاء وهبي الجديد لن تصدق من هو..اتفرج

انت الان تتابع خبر حبيب هيفاء وهبي الجديد لن تصدق من هو..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مفاجأة كبيرة بعد أن تم تسريب صور حبيب هيفاء وهبي الجديد الذي ظهر في صور تم نشرها خلال تواجده معها في مصر مؤخراً.

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صور حبيب الفنانة هيفاء وهبي الجديد نشرتها الزميلة هنادي عيسى حيث قالت أن النجمة اللبنانية تعيش قصة حب مع شاب مصري.

الشاب يدعى محمد رشاد وظهر في خلفية صور انتشرت للنجمة اللبنانية أثناء تواجدها في أحد السهرات وفاجأ شكله الجميع.

من جهة أخرى ، تصدرت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا محركات البحث بعد إحيائها حفلها الاخير في الساحل الشمالي بعد غياب طويل عن الحفلات بسبب جائحة كورونا وتصدر الحفل محركات التواصل الاجتماعي بحضور مئات من جمهورها الى جانب غناء الفنان المصري أكرم حسني الى جانبها.

الجدير بالذكر ان الفنانة هيفاء وهبي أطلقت قبل عدة أشهر ديو غنائي مشترك برفقة الفنان المصري أكرم حسني بعنوان " لو كنت " والذي تصدر محركات البحث بأعلى عدد مشاهدات عبر منصات التواصل فور إطلاقه عبر قناتها الخاصة على منصة اليوتيوب.

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