شاهد .. اشبه ببوابة سرايا ..باب منزل مريام فارس الخيالي يثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل...اتفرج(صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اثارت الفنانة اللبنانية مريام فارس جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورتها الأخيرة التي تصدرت محركات البحث.



في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية مريام فارس عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها برفقة ابنها امام منزلها بلقطات عفوية.



وظهرت مريام فارس في الصور برفقة ابنها مرتدية ملابس الرياضة بقمة عفويتها وهي تلهو مع ابنها الصغير امام منزلها.



اللافت في الأمر ان الصور التي تصدرت محركات البحث بسبب " بوابة منزلها " التي شبهها الجمهور " باب الحارة " بسبب ضخامته .



وتصدروسم " باب الحارة " لمنزل الفنانة مريام بسبب حجمه الذي ظهر في الصور بشكل لافت.



من جهة أخرى ، أطلقت الفنانة مريام فارس قبل عدة أشهر فيلم وثائقي بعنوان " غدارة يادنيا " عبر منصة نتفليكس العالمية والذي تصدر محركات البحث بسبب إطلالاتها الجريئة التي ظهرت فيها اثناء غنائها.



يتضمن عملها الجديد " غدارة يا دنيا " معاناتها أثناء فترة حملها وخسارة ابنها الصغير اثناء فترة الولادة بسبب جائحة كورونا.

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