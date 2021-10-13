شاهد .. بعد ظهورها بالمكياج وانهيار شقيقتها إيمي قهراً.. دنيا سمير غانم تحرق قلوب الجمهور بهذا الأمر

انت الان تتابع خبر بعد ظهورها بالمكياج وانهيار شقيقتها إيمي قهراً.. دنيا سمير غانم تحرق قلوب الجمهور بهذا الأمر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الفنانة المصرية دنيا سميرغانم، رسالة جديدة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبرت فيها عن اشتياقها لهما.

97122199

ونشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور لوالديها سمير غانم ودلال عبد العزيز من جلسة تصوير قديمة لهما، معبرة عن اشتياقها لهما وداعية الله أن يلهمها وشقيقتها الصبر على فراقهما.

وكانت دنيا سمير غانم، قد ظهرت لأول مرة، منذ وفاة والديها، خلال وجودها في مهرجان المسرح القومي المقام في دار الأوبرا المصرية.

وانهارت بالبكاء، أثناء تكريم والديها الراحلين في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14.

وتداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة دنيا سمير غانم، صورة ظهرت فيه دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري ماعرضها للانتقادات.

وعقب ذلك، كتبت النجمة إيمي سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التي تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز.

وقالت إيمي في رسالتها التي أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقة اني اوحش من الأول". وأضافت "وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة واصبر اكتر من كده، والحمد الله علي اي ابتلاء انا راضيه".

توفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.97122199