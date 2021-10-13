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شاهد .. عمرها أكثر من 60 عاما .. اتفرج صور نادرة جدا من حفل خطوبة هالة فاخر ونجل إسماعيل ياسين | ملامحها تغيرت تماماً

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في أواخر الستينات ارتبطت الفنانة المصرية هالة فاخر بنجل الفنان إسماعيل ياسين، وهو المخرج ياسين إسماعيل ياسين.


وفي صورة نادرة ظهرت هالة وهي تتلقى التهاني من قبل خطيبها وإسماعيل ياسين، حيث تلقت قبلة ثنائية منهما، ولكن بعد كل ذلك لم تكتب لهذه الخطبة النجاح.32085133

 

يُذكر أن هالة فاخر من مواليد 1948، وشاركت في عدد من المسرحيات والمسلسلات الناجحة وهي ابنة الفنان فاخر فاخر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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