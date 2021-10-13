شاهد .. لن تصدق .. سمير غانم تزوج بفتاه صومالية قبل دلال عبد العزيز.. هل لديه أبناء منها؟(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. سمير غانم تزوج بفتاه صومالية قبل دلال عبد العزيز.. هل لديه أبناء منها؟(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حكى الفنان سمير غانم، عن أول زيجة في حياته قبل الفنانة دلال عبد العزيز، وكان ذلك في بداية مشواره الفني.



سمير غانم، أكد أنه تزوج من صومالية في شبابه كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، وأن فترة زواجهما استمرت لمدة عام واحد فقط وانفصلا بعدها.77373341

أضاف خلال لقاء سابق له قبل وفاته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وعبر فضائية one: "أن مَن شجعه على الزواج بها هو صديقه الفنان الراحل الضيف أحمد، وأنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوًا في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”.



ولم ينجب سمير غانم منها حيث استمر زواجهما عاما واحد فقط.

وفي حواره مع جريدة "الوفد" 1990، اعترف الفنان سمير غانم أنه لم يقدم للسينما المصرية شيء، قال: "أنا معملتش حاجة للسينما، هو إحنا عندنا سينما، أنا باسمع الناس بتقول، أن عندنا سينما، صحيح الحكاية دي".



وعن اتهامه بأنه عميد كلية الخروج عن النص، قال :"أنا لا أخرج عن النص، أنا أجيد في النص، مثلما يضيف عبد الحليم حافظ موالا إلى اللحن الأصلي".



زار الفنان سمير غانم الكويت لأول مرة في فترة السعبينات، رفقة ثلاثي أضواء المسرح، يونس شلبي والضيف أحمد، وقت أن كانت عبارة عن فندق واحد وشارع واحد تقريبًا، وكانوا ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين أمثال، فريد الأطرش، فايزة أحمد، كمال الطويل، وغيرهم، يشاركون في إحياء الحفلات بمناسبة العيد القومي للكويت.

والتقت "صباح الخير" بمدير الفرقة المسرحية مصطفى بركة، الذي أبدى أيضًا تحمسه للفكرة، وكشف عن الموقف الذي زاد من تحمسه للتبرع من أجل الكويت، هو أن أحد الكويتيين قد عرض عليه استبدال مائة دينار بمائة جنيه مصري، وقد تأثر بشدة للحال الذي وصل إليه الكويتيون وهم الذين كانوا قد عاشوا الثراء والرفاهية من قبل.



يذكر أن سمير غانم، مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ،

ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام ، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.77373341