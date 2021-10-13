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شاهد .. بدون تردد او خجل....ليلى الحديوي تفجر الانترنت بالمايوة الوردي، والهوت شورت المثير "صور"

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 09:00 مساءً | (مايا)

اثارت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث ظهور لها.ونشرت الحديوي صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “إنسغرام” ، بلباس البحر باللون الوردي معلقتا عليها ب :” الحب له غريزة، فهو يعرف كيف يجد الطريق إلى القلب أنوريه دو بلزاك”.

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وعلى غير عادتها أغلقت ليلى خاصية التعليقات على الصورة لتجنب الإنتقاذات السلبية من متتبعيها حول الصورة.جدير بالذكر إلى أن ليلى ، انتهت مؤخرا من تصوير عمل جديد بعنوان “أسمهان”، مع الفنانة إلهام القروي

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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