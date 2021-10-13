شاهد .. روبي تشعل النت بإطلالة جريئة "صور

انت الان تتابع خبر روبي تشعل النت بإطلالة جريئة "صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت المطربة روبي بمشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

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ظهرت روبي في الصور مُرتديةً فستان ذهبي قصير كروس شولدر بتصميم الشراشيب المتدلية وأكملت اللوك بصندل ذات كعب عالٍ التفت شرائطه حول ساقها.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة، وتزيَّنت بأساور وأقراط ذهبية على شكل نجمة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها، وأشادوا بجمالها وبشرتها السمراء الفاتنة، فعلقت إحداهن: “جمالك ماشاءالله عليكي حبيبتي جاني بهداوه داوا، بيباااي حبيبي بيبااي، بحبك”.

مؤخرا انتقد عضو نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي روــبي عبر صفحته الشخصية بعدما اتفرج فيديو لإحدى حفلاتها أرسله له أحد الموزعين الموسيقيين، ونعت أداءها “لا يمُت للمزيكا بِصلة”.

وعن إذا ما أتيحت له فرصة سحب ترخيصها، قال: “لو غنت وحش أسحب منها الكارنيه”.

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