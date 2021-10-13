شاهد .. عادل إمام قطع الطريق والأمن تدخل بسبب محمد رمضان وهذا مافعله الراحل سمير غانم.. مشاهد من جنازة سعيد صالح(صور)

انت الان تتابع خبر عادل إمام قطع الطريق والأمن تدخل بسبب محمد رمضان وهذا مافعله الراحل سمير غانم.. مشاهد من جنازة سعيد صالح(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

“أذاكر وأنجح.. الإثنين؟!”.. رحل الفنان الراحل سعيد صالح، وبقيت تلك الجملة الشهيرة عالقة في أذهان جمهوره حتى اليوم، بالرغم من مرور 8 سنوات على وفاة نجم الكوميديا، والذي غادر عالمنا عام 2014، بقرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.



وفي هذا الإطار يرصد “القاهرة 24”، خلال السطور التالية، مشاهد من جنازة الراحل سعيد صالح:74404710

يجمع سعيد صالح وعادل إمام، رحلة فنية طويلة من الأعمال الذي ظهرا فيها معًا وكُللت بالنجاح، وحرص الأخير على حضور عزاء الراحل، ولكن بسبب حضوره وقفت العديد من السيارات أمام مسجد عمر مكرم الذي أُقيم فيه العزاء وتسبب الزعيم في تعطل الطريق لبعض الوقت، بعدما سارع المراسلين ليسجلوا معه، ولكنه تمكن من دخول مكان العزاء المُخصص للرجال.



أما الفنان محمد رمضان، الذي حرص على حضور العزاء أيضًا، تزاحم المراسلين الصحفيين حوله؛ ما تسبب في تدخل الأمن بسبب الزحام الشديد، ونفذ رمضان ما طلبه رجال الأمن منه ودخل العزاء في هدوء.

أما الفنان سمير غانم، فكان مختلفًا حيث لم يسرع للجلوس في المكان المخصص للرجال ولكنه دخل أولًا لابنة الفنان الراحل ليواسيها في قاعة النساء، ولم يتركها بمجرد مواساتها ليذهب لقاعة الرجال كباقي زملائه، لكنه ظل واقفًا بالقرب منها لوقت طويل، وهذا ما أوضحته هند سعيد صالح في منشور لها بعد وفاة سمير غانم عبر “فيس بوك”.



وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، خالد صالح، سمير غانم، محمد إمام، دنيا عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، هادي الجيار، فتوح أحمد، الأب بطرس دانيال، رشوان توفيق، عبد الرحمن أبو زهرة، شعبان عبد الرحيم.

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