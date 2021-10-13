شاهد .. النجمة سمية الخشاب بإطلالة جذابة تنشر صور بالقصير كعارضات الأزياء وبسيارتها الفارهه! – صور

انت الان تتابع خبر النجمة سمية الخشاب بإطلالة جذابة تنشر صور بالقصير كعارضات الأزياء وبسيارتها الفارهه! – صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة المصرية سمية الخشاب صورتيْن لها من جلسة تصوير فوتوغرافية أجرتها جانب إحدى أثمن سيارات السبق الرياضية في الكون.



ارتدت لباسًا بين الأسود والأحمر، يليق بلونيْ السيارة خلفها.

هذه الجلسة جريئة تجريها عادةً أهم عارضات الأزياء في الكون.

لاقت بسمية التي شعرنها وكأنّها منهنّ، ولم تتخطَ بعد سن الثلاثين.99273060



تتمتع بجسدٍ ممشوق ورشيق للغاية، لأنها تعتني بنظامها الغذائي كما تمارس الرياضة بشكل دوري.

خطفت الأنظار عبر الصورتيْن أدناه، اللتيْن حققتا عشرات آلاف الإعجاب.



ما يعطينا فكرة عن جماهيرية سمية الكبرى التي نلاحظها كلّما نشرت صورة أو فيديو لها.

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