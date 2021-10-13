شاهد .. الممثلة كندة علوش لأول مره تنشر صورة لاابنتها حياة بعفويتها المحبوبة وبأحدث اطلالة(صورة)

انت الان تتابع خبر الممثلة كندة علوش لأول مره تنشر صورة لاابنتها حياة بعفويتها المحبوبة وبأحدث اطلالة(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها ونشرت صورحديثة ظهرت فيها برفقة ابنتها (حياة)علقت كندة على الصورة قائلة: (روحي).

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كندة تعتني بابنتها (حياة) وتسمع معها الأغنيات المُخصّصة للأطفال كما أخبرت متابعيها.



بصورتها أدناه استطاعت أن تخطف الأنظار وتحصد تفاعلًا كبيرًا لا نستغربه من ممثلةٍ مثلها استطاعت كسر كلّ الحدود الجعرافية، لتصل إلى مصاف نجمات الصف الأول في مصر خلال سنوات من الاجتهاد والمثابرة.



منذ ما عرفناها نجمةً بالدراما السورية، قبل مغادرتها وطنها الأم، حتّى وصولها للنجومية المطلقة في هوليوود الشرق، بقيت بنفس الملامح، وابتعدت عن الجراحات التجميلية التي غالبًا ما تفسد ملامح النجمات وتجعلهنّ نسخًا عن بعضهن.



عفويتها ليست جديدة عليها وجعلتها من الفنانات العربيات المحبوبات اللاتي يشعر الجمهور بصدقهنّ.



، وتعيش معه حياة زوجية سعيدة، وكانت احتفلت معه منذ يوميْن بعيد زواجهما.

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