شاهد .. بعد إعلان حملها.. أسرار لا تعرفها عن زوجة الوليد مقداد والمفاجأة في عمرها الحقيقي!

انت الان تتابع خبر بعد إعلان حملها.. أسرار لا تعرفها عن زوجة الوليد مقداد والمفاجأة في عمرها الحقيقي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ الوليد مقداد، الجمهور باعلان حمل زوجته نور غسان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضاء إجازتهما في اسطنبول.

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وفي أغسطس/آب الماضي، ودع الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة العزوبية، ودخل القفص الذهبي بعد أقل من شهر بعد أن أعلن عودته إلى الأردن برفقة خطيبته نور من أجل التحضير لإقامة حفل الزفاف.

وخطف وليد المقداد في حفل زفافه الأنظار بوسامته، حيث ظهر نجم طيور الجنة بإطلالة أنيقة اعتمد فيها بدلة سوداء، وحلق رأسه بطريقة ناسبت ملامحه الهادئة، ليخطف أحدث عريس في عائلة المقداد الأنظار ويستعيد الجمهور ذكرياته بحفل الزفاف الذي رأوا فيه طفل قناتهم المفضلة أصبح عريساً.

من هي زوجة الوليد مقداد؟

هي نور غسان تبلغ من العمر 21 عامًا، وهو نفس عمر زوجها

- ابنة عم زوجها الوليد مقداد.

- هي من مواليد العاصمة الأردنية عمان.

- كانت تقيم في الكويت ودرست في الجامعة الكويتية.- احتفلت بخطبتها على الوليد مقداد في شهر يوليو من العام الماضي، ونشر وقتها وليد المقداد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ).. تتوجت أجمل لحظات العمر بفضل الله ونعمته في يوم الجمعة 7/2/2020 بحفل خطوبتي الجميلة على صاحبة الصون، ونور الدرب، و مهجة القلب، الغالية نور غسان مقداد، سائلًا المولى عز وجل ان يتمم علينا الخير ويبارك لنا في قابل أيامنا، ويديم الفرح والسرور».24221705