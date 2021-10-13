شاهد .. بشكل فاضح. دنيا بطمة تظهر تفاصيل قوامها في أحدث ظهور لها وتثير متابعيها.. صور

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 11:30 مساءً | (مايا)

ظهرت الفنانة المغربية دنيا باطمة من جديد بملابس جريئة تظهر مفاتنها بشكل فاضح، مع قيامها بحركات أكثر إثارة خلال التقاط الصور.

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ولقيت الصور التي نشرتها الفنانة على حسابها على الأنستغرام بمناسبة بلوغ عدد متتبعيها على الحساب 8 ملايين متابع، -لقيت- انتقادا من قبل المتتبعين، الذين ركزوا على التغيير الكبير في وجهها وجسمها وزيادة الوزنورغم كل الانتقادات تواصل الفنانة باطمـة نشر صورها غير مهتمة بالتعليقات وفضلت عدم الرد كما كانت تفعل من قبل.

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