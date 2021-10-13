شاهد .. بدور البراهيم تخرج عن صمتها وتشن هجوما على الفتيات اللاتي يصورن المشاهير بدون فلتر.. وتنفجر غضبآ!؟(فيديو)

انت الان تتابع خبر بدور البراهيم تخرج عن صمتها وتشن هجوما على الفتيات اللاتي يصورن المشاهير بدون فلتر.. وتنفجر غضبآ!؟(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/13 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شنت عارضة الأزياء السعودية بدور البراهيم هجوما لاذعا على الفتيات اللاتي يقمن بتصوير المشاهير بدون فلتر.

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ونعتت هؤلاء الفتيات خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات بـ ” قليلات أدب وفيهن نقص وغيورات”.

وتابعت: “الفتيات تقوم بفعل ذلك الأمر حتي ترضي الحقد والحسد اللي بداخلهن”.

مؤخرا أثارت بدور البراهيم صدمة متابعيها عقب ظهورها بـوجه متورم جراء عمليات التجميل التي خضعت لها.

سيطرت علامات الإرهاق والتعب على وجه الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم ، وعلقت على الصورة التي نشرتها قائلة:. “آسفة يصدمكم كمية تنفخ بوجهي ثالث يوم للعملية ، عشان كذا بختفي لين يرجع شكلي بعد خروج السوائل وهذا شئ طبيعي”.

كما وقالت في مقطع فيديو: ” يوم لك ويوم عليك واليوم علي اليوم مو زي امس شوي تعب صراحة ، كنت ناوية اطلع اغير جو بالسيارة بس لا ما اقدر”.

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