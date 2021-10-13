شاهد .. بحزن شديد..رسالة مؤثرة جديدة من دنيا سمير غانم تعبر فيها عن اشتياقها الشديد لوالديها!

انت الان تتابع خبر بحزن شديد..رسالة مؤثرة جديدة من دنيا سمير غانم تعبر فيها عن اشتياقها الشديد لوالديها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت دنيا سمير غانم على حسابها الخاص "انستغرام" صورة جديدة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعلقت عليها:"

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وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا... اللهم اسكنهم الفردوس الاعلى يا رب وصبرنا على فراقهم".



يذكر أن دنيا كانت قد متواجدة في مهرجان القومي للمسرح المصري والتي تم تكريم اسمي والديها الراحلين من قبل إدارة المهرجان حيث تسلمت التكريم وانهارت بالبكاء على المسرح.

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