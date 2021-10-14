اتفرج – ظهور جديد للفنانة دلال عبد العزيز في برومو فرق خبرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد للفنانة دلال عبد العزيز في برومو فرق خبرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على أفيش فيلم “فرق خبرة”، كما كان لها عدة مشاهد تصدرت برومو الرسمي للفيلم.

حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص بالفيلم تنهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائي، و شارك في بطولته كلًا من الفنان محمد الشرنوبي هدى المفتى، وهذا هو آخر ما قامت به الفنانة دلال عبد العزيز قبل رحيلها، حيث لم يمهلها القدر فرصة لمشاهدته والاحتفال بعرضه.

من بين جميع مشاهد الفيلم طرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص بالفيلم يحتوي على مجموعة كبيرة ومجموعة من مشاهد للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث كان لها ظهور لافت ومؤثر حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين الشخصيات، ويظهر فيها محمد الشرنوبي بشخصية ناجي والفنانة دلال عبد العزيز بدور والدته.

يذكر أن فيلم “فرق خبرة” كان يحمل سابقاً اسم “الفنار” قبل تغييره، وهو بطولة محمد شربونى، هدي المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، يجسد شربونى خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.

حيث رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز في يوم 7 أغسطس الماضى عن عمر يناهز 61 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بموجته الثالثة، ودخلت على أثرها المستشفى لما يقارب الثلاثة أشهر، من غير وجود تحسن ملحوظ في حالتها الصحية، حتي جاءت وافتها المنية بعد ثلاث أشهر من وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاماً.