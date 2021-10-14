شاهد .. أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويتراجع عن نصيحة سابقة قدمها لزوجته ياسمين صبري!

انت الان تتابع خبر أبو هشيمة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويتراجع عن نصيحة سابقة قدمها لزوجته ياسمين صبري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن السبب وراء غياب زوجته الفنانة ياسمين صبري، عن دراما رمضان 2021.

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حيث قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الاعلامي خيري رمضان: ”لم أكن السبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا بالتزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل (فرصة ثانية)".

وأضاف أبو هشيمة: “قد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد أنها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائما”.

هل تراجع عن نصيحته؟بدورهم أكد مراقبون أن هذه التصريحات بمثابة المفاجأة من العيار الثقيل، حيث اعتبروها تراجعا من الرجل عن نصيحة سابقة قدمها لها بخصوص التمثيل.

وهو ما كشفته مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، أنها كانت قد وضعت خطة عمل لها بدأتها منذ فترة وتستمر بها حتى اللحظة، وتشمل العمل الاجتماعي للظهور بين الجمهور وكسب حالة من التعاطف بينهم في ظل عدم إيمان البعض بموهبتها الفنية.

وأكدت المصادر في تصريحات لموقع "فوشيا" أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، هو من نصحها بذلك وعرض عليها القيام بعدة أنشطة اجتماعية للظهور بين الطبقات الأكثر احتياجًا في مصر، منوهًة بأن تلك الخطة من بين خطط أعمال أحمد أبو هشيمة نفسه والتي يقوم بها منذ فترة طويلة.

وأضافت المصادر أن ياسمين صبري، رأت في نصيحة زوجها ومشاركته أعماله أمرًا مهمًا لاسيما وأنها طوال فترة العام ليس لديها أعمال خاصة بها، وهو ما يتيح لها التفرغ لأعمالها الاجتماعية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية”، حيث شاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة.95716723