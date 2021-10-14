شاهد .. هل تذكرون بطلة مسرحية "الواد سيد الشغال".. اتفرج كيف غدر الزمان بها ورسم ملامح الشيخوخة على وجهها

انت الان تتابع خبر هل تذكرون بطلة مسرحية "الواد سيد الشغال".. اتفرج كيف غدر الزمان بها ورسم ملامح الشيخوخة على وجهها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، صورة للفنانة مشيرة إسماعيل من أحدث ظهور لها، خطفت أنظار الجمهور.



وظهرت مشيرة في الصورة المتداولة وهي مرتدية الحجاب، برفقة الفنانة ماجدة زكي، كما لاحظ الجمهور تغير ملامحها كثيرًا عن الماضي.21382830

وانهالت التعليقات على صورة مشيرة اسماعيل، حيث جاء أبرزها: “زي القمر زي مانتي، ربنا يديكي الصحة وطولة العمر”.

وتعتبر الفنانة مشيرة إسماعيل من الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية المميزة والتي ظلت محفورة في وجدان المشاهدين طوال سنوات طويلة.



ولمشيرة إسماعيل العديد من الأعمال المميزة في السينما المصرية من بينها فيلم “زهرة البنفسج” مع الفنانة الراحلة زبيدة ثروت كذلك فيلم “تزوير في أوراق رسمية” مع الفنان محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى مسرحية “الواد سيد الشغال”.

كما قدمت أيضا فيلم “احنا بتوع الاوتوبيس” مع الفنان عادل إمام وفيلم “زمن حاتم زاهرن” مع الفنان الراحل نور الشريف.

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