شاهد .. فيديو صادم لـ دنيا بطمة..لن تصدق أول ظهور لشكلها الحقيقي من دون مكياج ومن دون فلتر وفوتوشوب!

انت الان تتابع خبر فيديو صادم لـ دنيا بطمة..لن تصدق أول ظهور لشكلها الحقيقي من دون مكياج ومن دون فلتر وفوتوشوب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه بشكل صادم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وبدت دنيا في الفيديو من دون أن تضع الماكياج على وجهها، وبكامل طبيعتها، لتبدأ بتطبيق الماكياج كنوع من الدعاية لحساب ماركة معينة، ما أدهش المتابعين بشكلها الحقيقي من دون أي فلتر أو فوتوشوب.34697547



وعلق بعض المتابعين، معتبرين أنها تحتاج لتحسينات في وجهها، أما آخرون فأثنوا على جرأتها بالظهور بهذا الشكل.



وكانت قد أحيت دنيا بطمة حفلة جديدة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من هذه السهرة حيث قدمت مجموعة من الاغنيات الخاصة بها والمعروفة أيضاً.



وصدمت دنيا الجمهور بتغير شكلها عن ما كانت تظهر به في صورها التي تنشرها على صفحاتها وظهرت بوزن زائد بشكل كبير اضافة الى انه كان من الواضح انها خضعت للفيلر والبوتوكس اذ ان خديها ظهرا منتفخين للغاية.34697547