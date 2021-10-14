شاهد .. بإطلالة خادشة.. الراقصة الروسية جوهرة تخرج علناً بحمالة الصدر وهكذا بدا شكلها الجذاب... اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة خادشة.. الراقصة الروسية جوهرة تخرج علناً بحمالة الصدر وهكذا بدا شكلها الجذاب... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الراقصة الروسية ​جوهرة​ صورة جريئة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وصدمت جوهرة المتابعين بخروجها بحمالة صدر بيضاء اللون بإطلالة لافتة ووضعت ماكياجاً قوياً بالأوان ترابية.

وحظيت صورة جوهرة بإعجاب عدد كبير من متابعيها.

وكانت جوهرة قد فاجأت محبيها بالفيديو الذي نشرته مؤخراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ولاحظ متابعو جوهرة تغيير ملامحها بشكل كبير بعد وضعها ماكياجاً قوياً بألوان ترابية، وظهرت جوهرة بالفيديو وهي تقوم بحركات طريفة بوجهها.

وحظي الفيديو بآلاف علامات الإعجاب، إضافة الى عدد كبير من التعليقات المغازلة لها.

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