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شاهد .. بدون بنطال.. نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تكشف المستور من جسدها وتصدم الجميع بإطلالة فاضحة.. والمفاجأة بردة فعل زوجها!

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الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة السورية كندة حنا نجمة مسلسل باب الحارة جمهورها والمتابعين بإطلالة جديدة وصفت بالفاضحة بعد كشفها عن فخذيها .

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 وعبر خاصية الستوري ظهرت حنا بدون بنطلون كاشفة عن فخذيها ودون أن تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها .

 

 

 

كما ظهر في المقطع المصور القصير زوجها المخرج السوري طعمة من خلفها وهي تمسك بألة رفع الرموش التي تستخدمها النساء . 

 

 

 

المتابعين وجهوا إنتقادات لاذعة بحق حنا خاصة وأنها متزوجة ولديها أطفال مطالبينها بالتخلي عن طريق العري والإغراء .

يتعذر عن نشر الصور المثيرة للجدل 29833746

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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