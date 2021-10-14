شاهد .. بدون بنطال.. نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تكشف المستور من جسدها وتصدم الجميع بإطلالة فاضحة.. والمفاجأة بردة فعل زوجها!

انت الان تتابع خبر بدون بنطال.. نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تكشف المستور من جسدها وتصدم الجميع بإطلالة فاضحة.. والمفاجأة بردة فعل زوجها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة السورية كندة حنا نجمة مسلسل باب الحارة جمهورها والمتابعين بإطلالة جديدة وصفت بالفاضحة بعد كشفها عن فخذيها .

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وعبر خاصية الستوري ظهرت حنا بدون بنطلون كاشفة عن فخذيها ودون أن تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها .

كما ظهر في المقطع المصور القصير زوجها المخرج السوري طعمة من خلفها وهي تمسك بألة رفع الرموش التي تستخدمها النساء .

المتابعين وجهوا إنتقادات لاذعة بحق حنا خاصة وأنها متزوجة ولديها أطفال مطالبينها بالتخلي عن طريق العري والإغراء .

يتعذر عن نشر الصور المثيرة للجدل 29833746