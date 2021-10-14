شاهد .. أصغر نجمة في مسلسل باب الحارة تصدم الجميع بملابسها الفاضحة.. ظهرت بدون "بنطال" وكشفت عورتها دون خجل (صور)

انت الان تتابع خبر أصغر نجمة في مسلسل باب الحارة تصدم الجميع بملابسها الفاضحة.. ظهرت بدون "بنطال" وكشفت عورتها دون خجل (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من وادي طرابزون، أحد أجمل الأودية في العالم، شاركت الفنانة السورية شمس بسام الملا، صورا جديده لها في حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ووثقت شمس الملا رحلتها إلى وادي طرابزون الواقع شمال شرق تركيا، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور التي أظهرت جمال الوادي والطبيعة الخلابة التي يتمتع بها.

ورغم جمال وروعة المنظر، إلى أن الملابس التي ارتدتها شمس الملا اثارت غضب بعض المتابعين الذين وصفوها بالفاضحة.

وظهرت شمس وهي ترتدي قميص جنز إلى منتصف فخذيها، ولم ترتدي في الأسفل أي شيء، وهو ما دفع أحد المعلقين للسخرية منها بقوله:"هو أنتي ماعندك سروال ولا نسيتي تلبسيه؟".وفي إحدى الصور حاولت الملا تغطية مناطقها الحساسة بيدها، وذلك عندما جلست على أحد الحواجز في الوادي فأرتفع القميص الذي ترتديه، إلى أعلى فخذيها، فأستعانت بيدها اليسرى لتغطية عورتها.

شمس بسام الملا هي فنانة سورية، والدها المخرج الشهير "بسام أدهم الملا"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال الجزء التاسع في مسلسل باب الحارة، حيث جسدت شخصية شاب متخف لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.

كما شاركت في في الجزء العاشر من باب الحارة، وجسدت فيه شخصية صفا، وأشتهرت بإسم "صفا باب الحارة".

تتعمد الإثارة

يتهم البعض شمس الملا بأنها تتعمد إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي. وذهب بعض المتابعين في تعليقاتهم على صورها بوصفها بأنها مدمنة على استعراض مفاتنها والظهور باطلالات فاضحة وجريئة.توقفت شمس الملا عن التمثيل والدراما التلفزيونية لسنوات، وعادت إلى الساحة الفنية من جديد في الموسم الرمضاني 2020، من خلال مسلسل "سوق النسوان" الذي لعبت فيه دور البطولة، وهو من إخراج مؤمن الملا وتأليف بسام المل.

وإلى جانب عملها الفني، تعمل شمس بسام في مجال عرض الأزياء لبراندات عالمية، وتشارك الجمهور يوميا أزيائها ومكياجها وقوامها الرشيق، واختيرت كأفضل منسقة ثياب وموضة في العام 2020.

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