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شاهد .. شكل أحمد حلمي سيصدمك.. اتفرج مجموعة من صور الفنانين وهم أطفال !(صور ستذهلك)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشارك معكم صور نادرة لأهم المشاهير والفنانين العرب وهم فى سن الطفولة، منهم الذي مازال محتفظ بنفس شكله إلى الأن ومنهم من تغير بشكل كبير.


ولم يكن هؤلاء الأطفال يتوقعون في يوم من الأيام أنهم سيصبحون نجوماً وسيكونون حديث الناس في قادم الأعوام.95612866

95612866

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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