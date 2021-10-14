شاهد .. الفنانه نانسي عجرم ..من دون علمها تم التقاط هذه الصورة لها فجأة وهي بكامل اناقتها وانوثتها تثير الجدل!

انت الان تتابع خبر الفنانه نانسي عجرم ..من دون علمها تم التقاط هذه الصورة لها فجأة وهي بكامل اناقتها وانوثتها تثير الجدل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورةً لها، ظهرت من إحدى الأماكن العامة.



اللقطة عفوية التُقطت فجأة ودون استعداد لها (ما عرفناها ولاحظناه لأنّها لم تنظر نحو عدسة الكاميرا كما ترون أدناه بل جانبًا).51343389



حققت تفاعلًا كبيرًا رغم أنها لم تجرِ أي جلسة تصوير فوتوغرافية.

ارتدت لباسًا بسيطًا ولم تضع الكثير من المساحيق.



البريد الإلكتروني

نانسي تذكّرنا بالنجمات الفرنسيات العفويات اللاتي يعيشن حياتهن بشكل طبيعي بعيدًا عن أي تصنع.



نشعر بصدقها وبساطة أسلوب حياتها رغم أنها من أفضل نجمات الشرق وأكثرهنّ ثراءً.



لكنها ليست مهووسة بالمظاهر الخارجيّة الخداعة، ولا تشكل أي عقد نفسية عندها.

51343389