شاهد .. عروس فائقة الجمال في الأردن تباغت الجميع وتشنق نفسها بثوب الزفاف - والمفاجأة في السبب ؟

انت الان تتابع خبر عروس فائقة الجمال في الأردن تباغت الجميع وتشنق نفسها بثوب الزفاف - والمفاجأة في السبب ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اهتزت محافظة الزرقاء في الأردن على وقع حادثة مؤسفة، بعد انتحار عروس في ليلة زفافها شنقًا، والتي كانت في عقدها الثاني وتعمل صيدلانية حيث كان من المقرر أن يتم زفافها لكن حدثت الفاجعة التي صدمت الجميع.



وحسب وسائل إعلام محلية أردنية، أقدمت العروس الصيدلانية على شنق نفسها بحبل غسيل بلاستيكي، فيما باشر مدعي عام الزرقاء التحقيق بالقضية التي وقعت في شهر يوليو من العام 24089471

وتبين بعد تشريح الجثة، داخل مستشفى الأمير فيصل، وجود كدمات على جثة الفتاة، تدل على وجود عنف، فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط.24089471