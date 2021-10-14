شاهد .. بالصور - مودل روز تثير الغرائز مجددًا ظهرت بالمايوه وبهذه الحركة الإيحائية!

انت الان تتابع خبر بالصور - مودل روز تثير الغرائز مجددًا ظهرت بالمايوه وبهذه الحركة الإيحائية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​مودل روز​ المتابعين صورة لها عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وقد إرتدت مايوه، ما عرضها لموجة إنتقاد واسعة من الجمهور الذين إعتبروا إطلالتها جريئة للغاية.

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وارتدت روز مايون باللونين الأحمر والأخضر وظهرت وهي تجلس تحت الشمس، ورفعت أصابعها بعلامة Peace، كما أرفقت الصورة برمز الشمس كدلالة أن الحرارة عالية.

وكانت قد أثارت مودل روز الجدل بأحدث ظهور لها بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة.

وظهرت بالفيديو بإطلالة مثيرة وجريئة إذ إرتدت فستان قصير ومكشوف عن الصدر وظهرت تقوم بحركات إستعراضية إعتبرها البعض جريئة.

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