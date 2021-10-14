شاهد .. إطلالة "مفزعة" للفنانة هيفاء وهبي ذات الـ49 عاما بدون فلتر وفوتوشوب.. سيصدمكم شكلها

انت الان تتابع خبر إطلالة "مفزعة" للفنانة هيفاء وهبي ذات الـ49 عاما بدون فلتر وفوتوشوب.. سيصدمكم شكلها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداولت مجموعة من الحسابات الفنية الناشطة علي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب.

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الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة المتداولة، بملامح منهدلة وعيوب في البشرة، وبعض التجاعيد التي لم يخفيها الشعر المنساب على الجانبين، وطبقات المكياج الكثيفة.84627644