شاهد .. أسرار للعلن : فريدة تكشف لحظات شعورها في المشهد «تحت السرير» مع عادل امام .. والمفاجأة في ردة فعل الزعيم ؟

انت الان تتابع خبر أسرار للعلن : فريدة تكشف لحظات شعورها في المشهد «تحت السرير» مع عادل امام .. والمفاجأة في ردة فعل الزعيم ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

للزعيم والنجم المصري الكبير عادل امام الكثير من الأعمال التي قدمها وتتسم بالجراءة مثلما حدث في فيلم "الهلفوت" الذي أدى بطولته أمام الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر ورغم أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا لكن أكثر جملة تعلقت في أذهان الجمهور مشهده الذي يوصف بالجرئ مع فريدة سيف النصر، بعد أن دخلا تحت السرير وقال الجملة الشهيرة "بنقفش في الفراخ"، حينما دخل عليها زوجها.

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فيلم الهلفوت أنتج عام 1985 وهو من بطولة النجم عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل، وفريدة سيف النصر، وكتب النص السينمائي وحيد حامد وقام بإدارة التصوير وحيد فريد وأخرج الفيلم سمير سيف ومن إنتاج شركة أفلام صوت الفن.

وتدور أحداثه حول شاب يعمل الحمال يدعى عرفه ويعاني من الحرمان الجنسى، يتزوج من الأرملة سيئة السمعة وردة وتقل كفاءته في العمل بسبب كثرة النوم مع امراته، يصل مرسي إلى البلدة ويلتقي بعرفة وصديقه عامل مقهى السكة الحديد دسوقي ليسألهما عن الفتوة عسران، يعرفان أن مرسي حضر بتكليف من الثري كيلاني لاستئجار عسران لقتل المقاول فؤاد المنياوي.



في هذا الفيلم أثار مشهد "تحت السرير" بين عادل إمام والفنانة فريدة سيف النصر، غضب الفنانة الشهيرة وذلك بسبب انتشار فيديوهات على موقع يويتوب تتضمن مشاهد لها من أفلامها، تحت وصف "فيديو ساخن"، وقالت إن البعض يضع عناوين مثيرة على مشاهد من أعمالي الفنية، خصوصًا مشهدها مع الفنان عادل إمام في فيلم "الهلفوت"، مضيفة: "مشاهد عادية جداً والملايا اللف دي عادي وكثير من الفنانات ارتدينها في أعمالهن".



وحكت الفنانة فريدة سيف النصر خلال حلولها ضيفا في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "ONE"، وبث في وقت سابق أنها تتحدى أي شخص يجد مشهد إغراء واحد في أعمالها الفنية، مشرة إلى أنها فشلت في حذف هذه الفيديوهات وخاصة المشهد مع الفنان عادل إمام تحت

السرير وجملته الشهيرة بنقفش الفراخ من موقع "يوتيوب"، قائلة: "بيكتبوا عليها مشاهد ساخنة، لحد ما حسيت إني فُرن، اللي بيعمل كده بيبيعني، لأن أنا عندي ابن وأهل".



والفنانة فريدة سيف النصر ممثلة مصرية، ولدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة، اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: (مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة)، ومن أهم أعمالها التليفزونية: (بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا).55190707