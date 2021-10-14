شاهد .. هل تخلت رهف القنون عن إبنتها لأنها شاذة؟

انت الان تتابع خبر هل تخلت رهف القنون عن إبنتها لأنها شاذة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن نشرت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ فيديو وهي تقبّل صديقتها أو حبيبتها قبلة حميمة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تفاجئ محبوها بهذا الأمر وتساءل البعض مدى ارتباط هذا التصرف بما مرت به فعلاقتها السابقة كانت مع رجل وأنجبت منه ابنة.

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وكان حبيب رهف القنون السابق قد اتهمها بأنها رمت ابنتها بالشارع وتخلت عنها وعلى هذا الاساس أشار البعض الى انها من الممكن ان تكون قد قامت بهذه الخطوة لأنها غيرت ميولها الجنسية وأصبحت سحاقية.

مع الاشارة الى ان قبلتها للشابة التي كانت معها في الفيديو لم يعرف ان كانت بهدف اثارة الجدل او ان علاقتهما جدية.28919642