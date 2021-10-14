شاهد .. هل تخيلتم شكل مصطفى الآغا وزوجته بدون فلتر؟ لن تصدقو ما تشاهدوه !

انت الان تتابع خبر هل تخيلتم شكل مصطفى الآغا وزوجته بدون فلتر؟ لن تصدقو ما تشاهدوه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي تداول واسع لمقطع فيديو نشره الإعلامي السوري الشهير مصطفى الآغا، وهو برفقة زوجته الإعلامية مي الخطيب.

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وظهر مقدم برنامج "صدى الملاعب" مصطفى الآغا برفقة زوجته، في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في "سناب شات"، حيث طلبت زوجته منه عدم التصوير بفلتر قائلة: "شلت الفلتر ما بدي صور بفلتر، ليجيبها زوجها طلع شكلنا بيرعب".

وفسرت ذلك معلقة: "معلش يطلع شكلنا هون بيرعب أحسن ما ينرعبوا وقت يشوفونا بالحقيقة".

من جانبه قال مصطفى الآغا في المقطع ذاته: "كنا عم نتخانق لانها بتسوق بسرعة".

فيما انتقلت مي الخطيب لموضوع آخر تتحدث فيه عن مخاطر المعقم: "بدي احكي شي عن البخاخ المعقم انه نحنا ما رح نموت من الكورونا رح نموت من كتر التعقيم هلا رشينا وطلع نصه ع الصحن المعقم كتير شي خطير".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المقطع وتداولوه على نطاق واسع، وجاء في التعليقات: "أول مرة اشوف واحدة ما تحب تتصور بفيلتر خاصة انه زوجها مشهور وعنده معجبات حلوة الثقة بالنفس".

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