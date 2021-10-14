شاهد .. بطلة مسلسل "المال والبنون".. تلقت خبر وفاة ابنها بالضحك الهيستيري ووصفت محمد رمضان بالبلطجي

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل "المال والبنون".. تلقت خبر وفاة ابنها بالضحك الهيستيري ووصفت محمد رمضان بالبلطجي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولدت الفنانة رجاء حسين في محافظة القليوبية، وانضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.



كما أنها لمعت من خلال مشاركتها في أعمال يوسف شاهين. وهي متزوجة من الممثل سيف عبد الرحمن.17989998

تُعرّف نفسها دائمًا بأنها «مقطوعة من شجرة»، فأصبحت كجذعٍ يبدو صلبًا مهما هزتهُ رياح الأيام، فقد تو في والدها.

وتقول أيضًا إن لا خال لها ولا خالة، ولا عم ولا عمة، فهي خرجت من الدُنيا بولديها، إيمان وكريم.



ولكن القدر أراد أنّ يبقيها صلبة طوال العمر، فأفقدها ابنها، كريم سيف عبدالرحمن، الذي قالت عنهُ باكية «كريم كان بقية عُمري المقبل».



نرصُد 25 معلومة عن الفنانة رجاء حسين، التي عرفت بدور فوقية زوجة الحاج سلامة فرويلة في مسلسل المال والبنون.



7 نوفمبر، وفقًا لموقع «بيانات السينما»، وتصريحاتها في برنامج «قُصر الكلام»، المُذاع على فضائية «النهار»، و«معكم»، المُذاع على فضائية «سي بي سي»:

25. اسمها الثُلاثي رجاء حسين إسماعيل.



24. ولدت في محافظة القليوبية، بتاريخ 7 نوفمبر عام 1937.

23. انضمت إلى فرقة نجيب الريحاني المسرحية عام 1958، ثم عملت في السينما والتليفزيون منذ مطلع الستينيات.

22. بدأت رجاء حسين مسيرتها في السينما عام ١٩٦٠، حينما قدمت دورًا في فيلم الخرساء إلا أنها ركزت مجهودها في المسرح والتليفزيون حتى أواخر الستينيات.



21. ترى رجاء حسين أنّ الفن في الستينيات وعصر عبدالناصر، ازدهر بشكل لم يحدث فيما بعد، أثناء استضافتها في برنامج «قصر الكلام»، المُذاع على فضائية «النهار».



20. أعاد المخرج الراحل، يوسف شاهين، اكتشاف الفنانة رجاء حسين، من خلال تقديمها في فيلم «العصفور»، وهو الدور الذي قالت عنهُ فيما بعد «أنا حبيته جدًا»، وذلك بجانب تقديمها دورًا في فيلم «عودة الابن الضال».



نتيجة بحث الصور عن رجاء حسين+أفواه وأرانب

19. رغم نجاحها في الأدوار التي قدمتها مع المخرج يوسف شاهين، إلا إنها رفضت تقديم الأدوار السينمائية معهُ فيما بعد، بما فيها فيلم «المهاجر»، وقالت إنّ يوسف شاهين «أناني، وعاوز الممثل يبقى لهُ لوحده»، لأنه كان يريد التمثيل، ولكن عقدة «التهته» منعته من ذلك.



18. تعتز رجاء حسين بتقديمها لدورها في فيلم «أفواه وأرانب» مع المخرج هنري بركات، «أبناء وقتلة» مع المخرج عاطف الطيب، و«أريد حلًّا» مع المخرج سعيد مرزوق.

17. يُعد من أشهر أفلامها «عودة الابن الضال، أفواه وأرانب، الخرساء، الليالي الدافئة، حياتي هي الثمن، ومال ونساء».



16. تقول رجاء حسين إنها كانت قد أخذت الجائزة الأولى عن فيلم «أفواه وأرانب»، لكنها سُحبت منها وتم إعطاؤها للفنانة فاتن حمامة، فيما مُنحت رجاء الجائزة الأولى عن «الدور الثاني»، وفقًا لما قالته في لقائها ببرنامج «قصر الكلام».



15. تمتلك رجاء حسين رصيدًا أكبر من المسلسلات، أهمها «مارد الجبل، اللص والكلاب، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، شجرة اللبلاب، الشهد والدموع، وريا وسكينة».



14. قدّمت الفنانة رجاء حسين عددًا كبيرًا من المسرحيات، فهي عاشقة للمسرح الذي ظلّت تعمل بهِ لسنوات طويلة، ومن أشهر مسرحياتها «عنترة»، «عازب و3 عوانس»، و«بداية ونهاية».



13. قالت الفنانة رجاء حسين، خلال استضافتها في برنامج «قُصر الكلام»، إنّ المصور والمنتج المصري، عبدالعزيز فهمي، وصفها قائلًا: «حيوان تمثيل».



12. تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبدالرحمن، الذي تعرّف عليها من خلال أدائها لدور في مسرحية «الناس اللي فوق»، حيثُ دعته الفنانة سناء جميل لمشاهدة المسرحية، فسألها وراء الكواليس «مين البنت دي؟»، في إشاره منه إلى رجاء، التي تزوجها فيما بعد، واستمرت العلاقة بينهما إلى الآن.

3. في حوار نُشر في مجلة «الهلال»، قالت الفنانة رجاء حسين: جسدت في مسلسل «المال والبنون» دور الأم التي كادت تفقد ابنها، فعندما ذهب ابنها، الذي أدى دوره الفنان شريف منير، للجيش ثُم وجدته أمامها فجأة، لم تستطع أن تسيطر على إحساسها، رغم أنّ الرقابة التليفزيونية كانت تمنع أي مشاهدد

د تتضمنّ أحضانًا بين رجُل وامرأة، حتى لو كانت داخل أحداث الفيلم، وتقول رجاء حسين: «أذكر أنني كنت أحمل صينية، فقمت برميها على الأرض، وكانت توجيهات المخرج ألا ألمس شريف منير، ولكني وجدت نفسي أرتمي عليهِ وأُقبّل قدميه دون أن أدري».



2. تقول رجاء حسين: «فقدت كل شيء جميل بعد وفاة ابني»، حيث تُوفي ابنُها عقيد مهندس أركان حرب بالقوات المسلحة، كريم سيف الدين، في 2014، حيث تُوفي إثر تعرضهُ لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، أثناء قيادة سيارته على كوبري 15 مايو.



وكان أول ردّ فعل لرجاء عند علمها بوفاة ابنها، حسبما قالت، خلال لقائها مع الإعلامية، منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»: «عندما اصطحبوني للمستشفى بدعوى أن زوجي مريض، الطبيب قال لي (البقاء لله)، قلت له (سيف مات؟) فرد (ابنك كريم)، فضحكت من الصدمة».



1. تحتفظ رجاء حسين بأمنية تتمنّى تحقيقها قبل وفاتها، كما قالت في اللقاء السابق: «نفسي أوقف على خشبة المسرح قبل ما أموت»، وأضافت: «مش لاقية نص كويس».17989998