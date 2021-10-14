شاهد .. حكاية أغرب فيلم مصري.. كُتب لـ أحمد مظهر وقدمه صلاح منصور واعتذرت عنه فاتن حمامة بسبب سعاد حسني

انت الان تتابع خبر حكاية أغرب فيلم مصري.. كُتب لـ أحمد مظهر وقدمه صلاح منصور واعتذرت عنه فاتن حمامة بسبب سعاد حسني والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يعد فيلم الزوجة الثانية أحد أهم علامات السينما، واحتل المركز 16 في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، ورغم ارتباط الجمهور بهذا الفيلم وخروجه بشكل مكتمل، وكأن كل أبطاله فصلت لهم الأدوار خصيصاً،

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إلا أن هناك العديد من الترشيحات التي سبقت التعاقدات الفعلية والتي لا يعلم عنها الجمهور شيئاً.



كان هذا الفيلم هو البطولة الأولى للنجم صلاح منصور، وظل علامة في تاريخه الفني حتى لُقب من بعده بـ العمدة، ولكن الحقيقة أنه لم يكن البطل الحقيقي للفيلم منذ البداية، بل كان الدور مكتوباً في الأساس للراحل أحمد مظهر ليؤدي دور العمدة وقد اختاره المخرج صلاح أبو سيف لأنه كان يحبذ أن يجيد البطل ركوب الخيل،

وبالفعل تم الاتفاق مع مظهر على الدور، وبسبب خلاف على المقابل المادي اعتذر مظهر، ليسند العمل إلى صلاح منصور ويفتح له باب النجومية.

أيضاً كانت النجمة فاتن حمامة المرشحة الأولى لدور زوجة العمدة، والذي قدمته القديرة سناء جميل، حيث رأى المخرج صلاح أبو سيف أن الجمع بين فاتن حمامة وسعاد حسني في عمل واحد سيكون بمثابة قنبلة سينمائية، ولكن فاتن اعتذرت بسبب الغيرة الفنية التي كانت بينها وبين سعاد، ولأن السندريلا كانت هي بطلة العمل اعتذرت فاتن عن الدور.



أما شخصية زوج فاطمة والذي أبدع من خلاله شكري سرحان، فكان المرشح الأول له هو محمد نوح، وكان هذا هو الدور الأول له ولكن رؤية المخرج وجهته لاختيار شكري سرحان، والاكتفاء بإسناد دور شقيقه إلى محمد نوح، ليخرج العمل في أكمل صورة ويظل محفوراً في أذهان الجماهير.

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