شاهد .. فستان رحمة رياض بلونه الاسود يعطيها رونق وجاذبية كبيرة وتلفت الأنظار وسعره مرتفع للغاية!؟

انت الان تتابع خبر فستان رحمة رياض بلونه الاسود يعطيها رونق وجاذبية كبيرة وتلفت الأنظار وسعره مرتفع للغاية!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

احيت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ حفلة في قطر حيث كان ينتظرها الجمهور القطري للإستماع الى اجمل اغانيها



تألقت خلال الحفل الفنانة بفستان اسود من مخمل لوركس ديفوري الثمين على قاعدة شيفون حريرية.73888493

تميز الفستان بياقة مدورة معلقة، كما تميز الفستان بالتباين بين المخمل الحريري والنقاط على قاعدة الشيفون. الفستان من دار ازياء ايطالية يبلغ سعره 5500 يورو.



شارك الجمهور في أكثر من اغنية بتفاعل قل نظيره وبصوت واحد. رحمة التي اعربت عن سعادتها بوجودها بين اهلها في قطر تحوّل حفلها إلى مقاطع فيديو تداولتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين والمتابعين لفنها.73888493