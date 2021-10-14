شاهد .. حقيقة ازمة دنيا سمير غانم..أشرف زكي يروي موقفًا مؤثرً: أزمتها تعبتني شخصيًا!

انت الان تتابع خبر حقيقة ازمة دنيا سمير غانم..أشرف زكي يروي موقفًا مؤثرً: أزمتها تعبتني شخصيًا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/14 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

روى نقيب المهن التمثيلة الفنان اشرف زكي موقفًا انسانيًا مؤثرًا جمعه بالفنانة دنيا سمير غانم، حيث أنها كانت حريصة على مساعدها زملائها، على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها عقب وفاة والدها الفنان سمير غانم.

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وقال أشرف زكي خلال استضافته ببرنامج يحدث في مصر، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر: لدينا جروب نتحدث فيه، ونساعد أي زميل إذا احتاج لذلك، وكان يوجد زميل مريض حينها، ودنيا كان والدها متوفي منذ فترة قصيرة.

وتابع اشرف زكي قائلًا: دنيل كلمتني بشكل خاص، وقالت لي سأرسل لك مبلغ معين لساعدة الزميل، وأنا اتخضيت وقلت لها أنتِ مركزة في ايه، فردت عليا وطلبت الدعاء لوالدها..هي كانت في وضع صعب جدًا.

د.أشرف زكي يحكي موقفا مؤثرا عن الفنانة دنيا سمير غانم ودورها في مساعدة زملائها

د.أشرف زكي يحكي موقفا مؤثرا عن الفنانة دنيا سمير غانم ودورها في مساعدة زملائها #يحدث في مصر اشترك الآن في من هنا



نقيب المهن التمثيليلة أشرف زكي كما تحدث أشرف زكي خلال استضافته بالبرنامج عن الكثير من الموضوعات ومنها حياته الشخصية، وزوجته الفنانة روجينا، وابنتيه، مريم ومايا، والتي وصفها بأنها من أهم مساعدي المخرجين في مصر، معقبًا: أنا منحاز لها.



أشرف زكي وتحدث أشرف زكي أيضًا عن مدى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفئة الفنانين، كما حرص على توجيه الشكر له على هذا الدعم، والاهتمام، مشيرًا إلى أنه أول رئيس يهتم بالفنانين، ويدعمهم.72531000