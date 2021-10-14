شاهد .. شارك ياسمين عبد العزيز أهم أفلامها وهتك عرض 7 فتيات.. فضيحة مدوية لفنان شهير

انت الان تتابع خبر شارك ياسمين عبد العزيز أهم أفلامها وهتك عرض 7 فتيات.. فضيحة مدوية لفنان شهير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر الفنان شادي خلف، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تمت إحالته إلى الجنايات، إثر اتهامه بالاعتداء على 7 فتيات في أثناء تواجدهم في ورشته الخاصة للتدريب على التمثيل.

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وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنان شادي خلف، بعد إثارته للجدل بين الجمهور، خلال الساعات الماضية:- ممثل ومدرب تمثيل بـ«أستوديو ذات».

- من مواليد 13 أكتوبر عام 1977 بمحافظة القاهرة.

- والده المؤلف والشاعر المصري نبيل خلف، الذي اتهم سابقًا بسرقة 200 مليون جنيه في إحدى القضايا التي أحدثت رواجًا كبيرًا عبر وسائل الإعلام.

- تخرج في كلية التجارة، ودرس السينما في مدرسة لندن للفيلم. - شارك في عدد من الأفلام منها: «خيانة مشروعة، وهي فوضى، وقبلات مسروقة، والأولة في الغرام، وحين ميسرة، و365 يوم سعادة، والثلاثة يشتغلونها، وغيرها من الأفلام.شادي خلف يحصل على جائزة أفضل ممثل - تعاون خلال فيلم «هي فوضى» مع المخرج العالمي يوسف شاهين، لذلك يعد هذا الفيلم نقلة في مشواره السينمائي.

- حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عن دوره في فيلم «قبلات مسروقة».

أعمال شادي خلف.. أخرها مسلسل نصيبي وقسمتك وكان أخر مشاركات شادي خلف، الفنية دوره في مسلسل «نصيبي وقسمتك» عام 2016، وهو من بطولة هاني سلامة، ونيكول سابا، وشيري عادل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عطية أمين، علي إدريس.

شادي خلف في الثلاثة يشتغلونها.. حقق شهرة بمشهد حليب الخير وحظى شادي خلف، بشهرة واسعة بين الجمهور، بعد مشاركته في فيلم «الثلاثة يشتغلونها»، حيث جسد شخصية داعية إسلامي يُدعى «عامر حسان»، فيما ظهر في أحد المشاهد بالفيلم، وهو يُشارك في إعلانٍ تليفزيوني لحليب، يحمل اسم حليب الخير.الفيلم بطولة ياسمين عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وهالة فاخر، وأمير المصري، وهو من تأليف يوسف معاطى ومن إخراج علي إدريس وإنتاج عمرو الصيفي.القبض على شادي خلف يذكر أن أزمة شادي خلف بدأت عندما قامت بعض الفتيات بالنشر على صفحاتهن الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كلامًا يُفيد بتعرضهن للتعدي من قبل الممثل شادي خلف أثناء تدريبهم على التمثيل، ليُجرى الإعلان مساء أمس عن إحالته للمحاكمة، على خلفية هذه الاتهامات.

ستديو شادي خلف يذكر أنّ شادي خلف، أسس ستديو خاص يحمل اسم ذات، يُقدم من خلاله مجموعة متنوعة من ورش العمل لتثقيف وإلهام رواة القصص والمواهب الجديدة، إلا أنّ نشاطه توقف منذ 5 شهور تقريبًا، بالتزامن مع خروج شهادات من قبل بعض الفتيات تُفيد بممارسته التحرش.16660629